Soirée karaoké Rockabilly Bar Restaurant Verdille
Soirée karaoké Rockabilly Bar Restaurant Verdille samedi 11 avril 2026.
Soirée karaoké
Rockabilly Bar Restaurant Le Mas Moulin Verdille Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée karaoké animée par Jean Marc au Rockabilly.
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Rockabilly Bar Restaurant Le Mas Moulin Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 13 49
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English :
Karaoke evening hosted by Jean Marc at Rockabilly.
L’événement Soirée karaoké Verdille a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente