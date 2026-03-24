Soirée karaoké Rockabilly Bar Restaurant Verdille

Soirée karaoké

Rockabilly Bar Restaurant Le Mas Moulin Verdille Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée karaoké animée par Jean Marc au Rockabilly.

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Rockabilly Bar Restaurant Le Mas Moulin Verdille 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 05 13 49

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English :

Karaoke evening hosted by Jean Marc at Rockabilly.

L’événement Soirée karaoké Verdille a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente