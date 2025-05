Soirée Karaoke – Veules-les-Roses, 7 juin 2025 20:30, Veules-les-Roses.

Seine-Maritime

Soirée Karaoke 4 rue du Docteur Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime

Le bistrot des Roses vous invite à sa soirée karaoké, avec une ambiance garantie avec Fab.

Réservation conseillée 02 27 13 03 32

4 rue du Docteur Girard

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 13 03 32

English : Soirée Karaoke

Le bistrot des Roses invites you to its karaoke evening, with a guaranteed Fab atmosphere.

Reservations recommended 02 27 13 03 32

German :

Das Bistro des Roses lädt Sie zu seinem Karaoke-Abend ein, bei dem Fab garantiert für Stimmung sorgt.

Reservierung empfohlen 02 27 13 03 32

Italiano :

Il bistrot des Roses vi invita alla sua serata karaoke, con Fab che vi metterà di buon umore.

Prenotazione consigliata 02 27 13 03 32

Espanol :

El bistrot des Roses le invita a su velada de karaoke, en la que Fab le pondrá de buen humor.

Se recomienda reservar 02 27 13 03 32

