Soirée Karaoké Vierville-sur-Mer

Soirée Karaoké

Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

2026-06-06

À l’occasion des commémorations du Débarquement, venez partager un moment convivial et festif lors de notre grande soirée karaoké spéciale D-Day !

Cette soirée est placée sous le signe du souvenir, du partage et de la liberté — des valeurs chères à l’esprit du D-Day. Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur enthousiaste, venez célébrer en musique ce moment d’histoire et de fraternité.

Alors, échauffez vos voix, invitez vos amis et préparez-vous à vivre une soirée pleine d’émotions et de bonne humeur ! .

Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 41 73 villagedomaha@gmail.com

English : Soirée Karaoké

To mark the commemoration of the D-Day landings, come and join in the festivities at our special D-Day karaoke evening!

