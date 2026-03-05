Soirée Karaoké Vierville-sur-Mer
Soirée Karaoké Vierville-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Soirée Karaoké
Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des commémorations du Débarquement, venez partager un moment convivial et festif lors de notre grande soirée karaoké spéciale D-Day !
À l’occasion des commémorations du Débarquement, venez partager un moment convivial et festif lors de notre grande soirée karaoké spéciale D-Day !
Cette soirée est placée sous le signe du souvenir, du partage et de la liberté — des valeurs chères à l’esprit du D-Day. Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur enthousiaste, venez célébrer en musique ce moment d’histoire et de fraternité.
Alors, échauffez vos voix, invitez vos amis et préparez-vous à vivre une soirée pleine d’émotions et de bonne humeur ! .
Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 41 73 villagedomaha@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké
To mark the commemoration of the D-Day landings, come and join in the festivities at our special D-Day karaoke evening!
L’événement Soirée Karaoké Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Isigny-Omaha