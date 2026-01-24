Soirée Karaoké Restaurant La Maraude Chez Mumu Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Grand karaoké dansant au restaurant La Maraude

PLAT
LASAGNES MAISON
DESSERT MAISON
FLAN PÂTISSIER NATURE
PRIX 20€

Réservation au 03 29 90 80 46Tout public
Restaurant La Maraude Chez Mumu 50 Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 90 80 46 

English :

Karaoke dance at La Maraude restaurant

MAIN COURSE
HOMEMADE LASAGNE
HOMEMADE DESSERT
PLAIN PASTRY FLAN
PRICE 20?

Reservations: 03 29 90 80 46

L’événement Soirée Karaoké Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-01-22 par OT COEUR DE LORRAINE