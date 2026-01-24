Soirée Karaoké Restaurant La Maraude Chez Mumu Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Soirée Karaoké
Restaurant La Maraude Chez Mumu 50 Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-02-28
2026-02-28
Grand karaoké dansant au restaurant La Maraude
PLAT
LASAGNES MAISON
DESSERT MAISON
FLAN PÂTISSIER NATURE
PRIX 20€
Réservation au 03 29 90 80 46Tout public
English :
Karaoke dance at La Maraude restaurant
MAIN COURSE
HOMEMADE LASAGNE
HOMEMADE DESSERT
PLAIN PASTRY FLAN
PRICE 20?
Reservations: 03 29 90 80 46
L’événement Soirée Karaoké Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-01-22 par OT COEUR DE LORRAINE