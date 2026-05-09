Soirée karaoké vivant (avec les Foustachus) au restaurant au fil de l’eau à Moncey Restaurant Au fil de l’eau Moncey

Moncey

Soirée karaoké vivant (avec les Foustachus) au restaurant au fil de l’eau à Moncey

Restaurant Au fil de l’eau 3 Rue Charles de Gaulle Moncey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Soirée karaoké vivant avec les Foustachus autour d’un barbecue texan (hot roll smoker)

Réservation obligatoire au 03 81 62 24 51 .

Restaurant Au fil de l’eau 3 Rue Charles de Gaulle Moncey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 24 51

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English : Soirée karaoké vivant (avec les Foustachus) au restaurant au fil de l’eau à Moncey

L’événement Soirée karaoké vivant (avec les Foustachus) au restaurant au fil de l’eau à Moncey Moncey a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS