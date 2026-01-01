Soirée Kasteel La Ferté-Bernard
Soirée Kasteel La Ferté-Bernard vendredi 9 janvier 2026.
Soirée Kasteel
Chope et Compagnie, Avenue Jean Monnet La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 19:30:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Au rendez vous Distribution de goodies Kasteel rouge et tropical à la pression Sound Event derrière les platines. .
Chope et Compagnie, Avenue Jean Monnet La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Kasteel La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude