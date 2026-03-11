Soirée Kbarré Rural Saint-Juéry
Soirée Kbarré Rural Saint-Juéry samedi 11 avril 2026.
Soirée Kbarré Rural
Saint-Juéry Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Sortez vos chapeaux de paille ! L’Association Rural en Scène vous invite à une soirée Kbarré Rural inoubliable
Au programme de votre soirée dès 19h00
Apéro Jazz Manouche pour l’ambiance.
Théâtre humoristique avec Les Improvivabrais .
Repas La Macarifède avec les délicieuses Pâtes de Rèmily. .
Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie
English :
Get out your straw hats! Association Rural en Scène invites you to an unforgettable Kbarré Rural evening
L’événement Soirée Kbarré Rural Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)