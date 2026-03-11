Soirée Kbarré Rural Saint-Juéry

Soirée Kbarré Rural

Sortez vos chapeaux de paille ! L’Association Rural en Scène vous invite à une soirée Kbarré Rural inoubliable

Au programme de votre soirée dès 19h00

Apéro Jazz Manouche pour l’ambiance.

Théâtre humoristique avec Les Improvivabrais .

Repas La Macarifède avec les délicieuses Pâtes de Rèmily. .

Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie

English :

Get out your straw hats! Association Rural en Scène invites you to an unforgettable Kbarré Rural evening

