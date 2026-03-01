Soirée KBZK au Ti Punch Ti Punch Locquirec

Soirée KBZK au Ti Punch

Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec Finistère

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 01:00:00

2026-03-20

Le Ti Punch organise une soirée danse et DJ !

Au programme Kizomba, Bachata, Zouk, Kompa et DJ Ma’Cha !

Vince vous propose un cours de débutant au Kizomba de 20h à 21h, puis la soirée se poursuit jusqu’à une heure du matin avec DJ Ma’cha.

Entrée gratuite, boisson de courtoisie. .

