Soirée KBZK au Ti Punch Ti Punch Locquirec vendredi 20 mars 2026.
Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec Finistère
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 01:00:00
2026-03-20
Le Ti Punch organise une soirée danse et DJ !
Au programme Kizomba, Bachata, Zouk, Kompa et DJ Ma’Cha !
Vince vous propose un cours de débutant au Kizomba de 20h à 21h, puis la soirée se poursuit jusqu’à une heure du matin avec DJ Ma’cha.
Entrée gratuite, boisson de courtoisie. .
Ti Punch 56 Route de Plestin Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 79 37 73
