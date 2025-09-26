Soirée kebab cinéma Châteaulin
Quai Robert Alba Châteaulin Finistère
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
2025-09-26
Le centre social Polysonnance organise une soirée conviviale kebab et cinéma le vendredi 26 septembre, de 18h à 23h, au local jeunes de Châteaulin, situé au sein du centre social, quai Robert Alba à Châteaulin.
L’événement est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, sur inscription préalable auprès du centre social Polysonnance. .
Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
