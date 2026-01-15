Soirée Kebab/Frites & jeux de récré Salle communale Dinéault
Soirée Kebab/Frites & jeux de récré Salle communale Dinéault vendredi 6 février 2026.
Salle communale Place de l’Église Dinéault Finistère
Tarif : 5€
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
2026-02-06
Soirée Kebab/Frites & jeux de récré à la salle communale de Dinéault.
Les parents sont conviés de 18h à 20h à partager un moment avec les jeunes. Et vous avant c’était comment ?
Tarif 5€
Ouvert aux jeunes entre 11 et 17 ans sur inscription .
Salle communale Place de l'Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne
