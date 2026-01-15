Soirée Kebab/Frites & jeux de récré Salle communale Dinéault

Soirée Kebab/Frites & jeux de récré

Salle communale Place de l’Église Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Soirée Kebab/Frites & jeux de récré à la salle communale de Dinéault.

Les parents sont conviés de 18h à 20h à partager un moment avec les jeunes. Et vous avant c’était comment ?

Tarif 5€

Ouvert aux jeunes entre 11 et 17 ans sur inscription .

Salle communale Place de l’Église Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Kebab/Frites & jeux de récré

L’événement Soirée Kebab/Frites & jeux de récré Dinéault a été mis à jour le 2026-01-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE