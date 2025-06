Soirée Kids Resitution du club junior – Librairie L’étincelle Valence 20 juin 2025 18:00

Drôme

Soirée Kids Resitution du club junior Librairie L’étincelle 31 Rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Assistez à la soirée de clôture du club junior 2024/2025 de la librairie l’étincelle.

.

Librairie L’étincelle 31 Rue Madier de Montjau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 13 75 97 librairie.letincelle@free.fr

English :

Attend the closing evening of the 2024/2025 junior club at l’étincelle bookshop.

German :

Besuchen Sie den Abschlussabend des Juniorclubs 2024/2025 der Buchhandlung l’étincelle.

Italiano :

Partecipate alla serata di chiusura del club junior 2024/2025 presso la libreria l’étincelle.

Espanol :

Asista a la velada de clausura del club junior 2024/2025 en la librería l’étincelle.

L’événement Soirée Kids Resitution du club junior Valence a été mis à jour le 2025-06-15 par Valence Romans Tourisme