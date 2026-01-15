Soirée Kig Ha Farz Salle des fêtes Langonnet
Soirée Kig Ha Farz Salle des fêtes Langonnet samedi 14 février 2026.
Soirée Kig Ha Farz
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’Entente Sportive Langonnetaise sort les marmites et t’invite à une soirée Kig-Ha-Farz. A déguster sur place ou à emporter. Puis ensuite, on danse ! .
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 30 55 33 92
L’événement Soirée Kig Ha Farz Langonnet a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan