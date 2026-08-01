Informations pratiques

Coutances

Soirée Kill Bill

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 23:45:00

Date(s) :

2026-08-20

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS.

Une soirée événement consacrée à l’œuvre culte de Quentin Tarantino. Action, esthétique unique, bande-son légendaire et personnages iconiques se réunissent pour une projection qui promet d’électriser les spectateurs avec KILL BILL THE WHOLE BLOODY AFFAIR. La version intégrale voulue par Quentin Tarantino, pour la première fois au cinéma en France. D’une durée de 4h35 en VOSTF, avec entracte bien sûr, blind test dans le hall.

Tarif 10€ pour la soirée avec boissons et encas offerts. Achat des places à la caisse du cinéma. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Kill Bill

L’événement Soirée Kill Bill Coutances a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme