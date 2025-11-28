Soirée Kirtran Mantras, Musique & Méditation Crozon

Soirée Kirtran Mantras, Musique & Méditation

Espace Ti Surya Crozon Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 19:15:00

fin : 2025-11-28 21:15:00

2025-11-28

Les mantras sont des représentations, sous une forme sonore, de certaines réalités fondamentales. En sanskrit, le mot mantra désigne un outil capable de passer à travers les obstacles du mental, un instrument qui nous permet de nous libérer de l’instabilité de l’esprit.

Venez partager un moment joyeux et méditatif. Laissez la vibration sacrée du son apaiser le mental et ouvrir nos cœurs !

Nous chanterons des mantras en sanskrit et en gurmukhi, issus des traditions hindou et sikh.

Intervenants

Myriam Binet Raj Kirin guitare voix

Benjamin Priëls guitare voix

Irène Soler Liv Charan harmonium voix

Olivier Motelet percussions

Marie Charlotte Sonalet kartals voix

Enfants bienvenus )

Plus d’infos au 06.50.38.00.12

https://www.bijayogacrozon.fr/

Réservations:

https://www.helloasso.com/…/soiree-kirtan-28-novembre-19h .

Espace Ti Surya Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

