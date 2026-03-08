SOIRÉE KITSCH AUX HALLES Béziers
1 place Pierre Sémard Béziers Hérault
Soirée kitsch aux Halles de Béziers musique, couleurs et bonne humeur pour une ambiance fun et décalée à ne pas manquer !
Plongez dans une soirée pleine de fun et d’extravagance aux Halles de Béziers ! Musique, couleurs et bonne humeur garantis pour une ambiance 100 % kitsch. .
1 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
A kitsch evening at Les Halles de Béziers: music, color and good humor for a fun, offbeat atmosphere you won’t want to miss!
