SOIRÉE KITSCH AUX HALLES

1 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée kitsch aux Halles de Béziers musique, couleurs et bonne humeur pour une ambiance fun et décalée à ne pas manquer !

Plongez dans une soirée pleine de fun et d’extravagance aux Halles de Béziers ! Musique, couleurs et bonne humeur garantis pour une ambiance 100 % kitsch. .

1 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A kitsch evening at Les Halles de Béziers: music, color and good humor for a fun, offbeat atmosphere you won’t want to miss!

L’événement SOIRÉE KITSCH AUX HALLES Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34