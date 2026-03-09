Soirée La Bannière des Mondine Musée de la Camargue Arles

Soirée La Bannière des Mondine

Mardi 5 mai 2026 de 18h à 20h. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Le mardi 5 mai 2026, de 18h à 20h, une soirée exceptionnelle dévoile au public cette bannière, l’occasion de plonger dans l’histoire encore inconnue dudit “Drapeau des Mondine”.

Retrouvée par hasard dans les locaux de la Bourse du travail d’Arles lors de travaux de rénovation… “le Drapeau des Mondine” est un patchwork de soies multicolores, finement brodé, qui porte la trace de 96 noms et prénoms d’une histoire qui reste encore à écrire.

Don de l’Union locale de la CGT d’Arles au Musée de la Camargue, cette oeuvre mystérieuse ravive la mémoire des ouvrières venues d’Italie — ces femmes d’Émilie-Romagne, de Lombardie, de Vénétie et du Piémont — qui ont contribué, à la force de leurs bras, à l’agriculture camarguaise.

Mais que révèle réellement cette bannière ?

Témoignage d’une lutte, symbole de fraternité, ou le mystère reste encore à élucider ?

Témoins, chercheurs d’un soir ou simples curieux, chacun peut contribuer à reconstituer les fragments de cette histoire en partageant souvenirs, pistes ou témoignages sur ces femmes oubliées.



Pour prolonger l’écho de ces voix d’Italie, l’ensemble vocal Voci I Campo, dirigé par Xavier Rebut, fait résonner chants traditionnels et mémoires collectives.



Gratuit. Sur réservation au 04.90.97.10.82 ou musee@parc-camargue.fr .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

English :

On Tuesday, May 5, 2026, from 6pm to 8pm, an exceptional evening will unveil this banner to the public, providing an opportunity to delve into the as yet unknown history of the ?Flag of Mondine?

