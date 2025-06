Soirée ‘La Bête Royale’ Châtel-sur-Moselle 12 juillet 2025 21:00

Vosges

8 Rue des Capucins Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 21:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

2025-07-12

Arriverez-vous à démasquer la bête avant qu’il ne soit trop tard ?

L’équipe de la forteresse propose aux visiteurs une soirée “La Bête Royale” inspirée du célèbre “Loups-Garous de Thiercelieux”. La voyante fera également son grand retour et invitera les plus curieux à découvrir leur avenir.

La soirée se déroulera dans les nouvelles galeries de la forteresse et dans l’arsenal.

Une restauration ainsi qu’une buvette se tiendra aussi sur le site.

Réservez dès maintenant votre place sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/association-du-vieux-chatel/evenements/soiree-la-bete-royaleTout public

8 Rue des Capucins

Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 31 15 00 36

English :

Can you unmask the beast before it’s too late?

The fortress team invites visitors to an evening of « La Bête Royale » (The Royal Beast), inspired by the famous « Loups-Garous de Thiercelieux » (Werewolves of Thiercelieux). The fortune-teller will also be back, inviting curious visitors to discover their future.

The evening will take place in the fortress?s new galleries and arsenal.

Catering and refreshments will also be available on site.

Reserve your place now on HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/association-du-vieux-chatel/evenements/soiree-la-bete-royale

German :

Wird es Ihnen gelingen, die Bestie zu entlarven, bevor es zu spät ist?

Das Team der Festung bietet den Besuchern einen Abend mit dem Titel « La Bête Royale » (Die königliche Bestie), der vom berühmten « Werwolf von Thiercelieux » inspiriert ist. Auch die Wahrsagerin wird ihr Comeback feiern und die Neugierigen einladen, ihre Zukunft zu entdecken.

Der Abend findet in den neuen Galerien der Festung und im Arsenal statt.

Es wird auch ein Restaurant und eine Bar auf dem Gelände geben.

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz auf HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/association-du-vieux-chatel/evenements/soiree-la-bete-royale

Italiano :

Riuscirete a smascherare la bestia prima che sia troppo tardi?

Il team della fortezza propone ai visitatori una serata con « La Bête Royale » (La Bestia Reale), ispirata ai famosi « Loups-Garous de Thiercelieux » (Lupi Mannari di Thiercelieux). Tornerà anche la cartomante, che inviterà i visitatori più curiosi a scoprire il loro futuro.

La serata si svolgerà nelle nuove gallerie della fortezza e nell’arsenale.

Sul posto saranno disponibili anche cibo e bevande.

Prenotate subito il vostro posto su HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/association-du-vieux-chatel/evenements/soiree-la-bete-royale

Espanol :

¿Podrás desenmascarar a la bestia antes de que sea demasiado tarde?

El equipo de la fortaleza ofrece a los visitantes una velada de « La Bête Royale » (La Bestia Real), inspirada en los famosos « Loups-Garous de Thiercelieux » (Hombres Lobo de Thiercelieux). También volverá la adivina, que invitará a los visitantes más curiosos a descubrir su futuro.

La velada tendrá lugar en las nuevas galerías de la fortaleza y en el arsenal.

También habrá comida y refrescos in situ.

Reserve ya su plaza en HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/association-du-vieux-chatel/evenements/soiree-la-bete-royale

