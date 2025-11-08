Soirée la boite à rythme Saint-Quentin

Soirée la boite à rythme Saint-Quentin samedi 8 novembre 2025.

Soirée la boite à rythme

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

2025-11-08

LaBAR-LaBoiteARythme.en cavale a la Manufacture ! Sous le signe du SKA cette année ! Des passionnés, des bénévoles seront présents pour votre plus grand plaisir…ça va skanker dans tous les sens

LOS TRES PUNTOS, est de retour à La BAR….reconnu pour ses concerts endiablés depuis 1995, tiens haut la barre d’une certaine façon d’appréhender le musical et l’extra-musical. Fidèle à leurs valeurs humanistes, le parcours de Los Tres Puntos est des plus limpides et irréprochables.

Fervent défenseur de l’autoproduction et du DIY, LOS TRES PUNTOS c’est 30 ans d’activisme, plus de 900 concerts dans toute l’Europe et au Mexique, 6 opus autoproduits, plus de 40 000 albums vendus

SKARFACE, Formé en 1991, Skarface est un groupe français de la vague des années 90 se réclamant de la mouvance Ska, ils ont comme peu d’autre à l’époque Ska/Skinhead sortit leurs albums sous une étiquette différente des classiques (Rockaroot, RockReggaeRagga, etc.),

BAFFES OU TORGNOLES. Des gens destroys, qui font du Rock n roll…textes engagés…ils ne font pas dans le détail mais dans l’efficacité. Ça saute partout…pas de break ! ça va pogoter les enfants.

Lieu: La Manufacture, 8 rue Paul Codos 02100 Saint-Quentin

Billetterie au lien plus bas. 12€.

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

English :

LaBAR-LaBoiteARythme.on the run at La Manufacture! This year’s event is all about SKA! Enthusiasts and volunteers will be on hand for your enjoyment?skanking in all directions!

German :

LaBAR-LaBoiteARythme.en cavale a la Manufacture! Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des SKA! Enthusiasten und Freiwillige werden für Ihr größtes Vergnügen anwesend sein… es wird in alle Richtungen skanken!

Italiano :

LaBAR-LaBoiteARythme.on the run at La Manufacture! Quest’anno è tempo di SKA! Appassionati e volontari saranno a disposizione per il vostro divertimento… ci sarà da sbandare dappertutto!

Espanol :

¡LaBAR-LaBoiteARythme.en marcha en La Manufacture! ¡Este año toca SKA! Entusiastas y voluntarios estarán a tu disposición para que disfrutes… ¡se va a patinar por todas partes!

