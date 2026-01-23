Soirée la choucroute de zimm Orschwiller
Soirée la choucroute de zimm Orschwiller samedi 7 février 2026.
Soirée la choucroute de zimm
3 Grand’Rue Orschwiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Venez passer une soirée conviviale et gourmande autour d’une choucroute traditionnelle, accompagnée des vins du domaine. Une ambiance festive garantie !
Menu adulte
Bretzel
Choucroute
Salade de fruits
Menu enfant
Bretzel
Choucroute enfant knacks, chou et pommes de terre
Salade de fruits
Animation musicale par DJ Fred.
Réservation obligatoire avant le 1er février. .
3 Grand’Rue Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 36 20 70 vins.fins.zimmermann@gmail.com
English :
Come and enjoy a convivial evening of traditional sauerkraut, accompanied by our estate wines. A festive atmosphere guaranteed!
