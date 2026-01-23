Soirée la choucroute de zimm Orschwiller

Soirée la choucroute de zimm

3 Grand’Rue Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez passer une soirée conviviale et gourmande autour d’une choucroute traditionnelle, accompagnée des vins du domaine. Une ambiance festive garantie !

Menu adulte

Bretzel

Choucroute

Salade de fruits

Menu enfant

Bretzel

Choucroute enfant knacks, chou et pommes de terre

Salade de fruits

Animation musicale par DJ Fred.

Réservation obligatoire avant le 1er février. .

3 Grand’Rue Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 36 20 70 vins.fins.zimmermann@gmail.com

English :

Come and enjoy a convivial evening of traditional sauerkraut, accompanied by our estate wines. A festive atmosphere guaranteed!

