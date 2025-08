Soirée La Crèche a un incroyable talent Guinguette Le Berceau La Crèche

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

La ville de La Crèche a un incroyable talent… et vous allez pouvoir le découvrir à la Guinguette Le Berceau !

De 18h à minuit, laissez-vous surprendre par les artistes locaux qui viendront dévoiler leurs talents variés chant, danse, musique, magie, humour… Une soirée festive et pleine de surprises où la créativité de La Crèche sera à l’honneur.

Au programme

– Performances en live de talents locaux

– Animations et moments d’échange avec le public

– Planches apéro gourmandes et boissons fraîches

– Une ambiance conviviale et chaleureuse en plein air .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

