Soirée La Hotte Aux Jeux Rue Marcel Cachin Domérat
Soirée La Hotte Aux Jeux Rue Marcel Cachin Domérat vendredi 19 décembre 2025.
Soirée La Hotte Aux Jeux
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Défiez-vous façon Juste Prix dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année ! Apportez votre plus beau pull moche et vos spécialités préférées pour un buffet partagé.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Challenge yourselves to the warmth of the festive season, Juste Prix style! Bring your best ugly sweater and your favorite specialties for a shared buffet.
German :
Fordern Sie sich in der gemütlichen Atmosphäre der Weihnachtszeit nach dem Juste Prix -Prinzip heraus! Bringen Sie Ihren schönsten hässlichen Pullover und Ihre Lieblingsspezialitäten für ein gemeinsames Buffet mit.
Italiano :
Sfidatevi al Just for Laughs nel calore delle festività! Portate il vostro miglior maglione e le vostre specialità preferite per un buffet condiviso.
Espanol :
¡Rétese al Just for Laughs al calor de las fiestas! Trae tu mejor jersey feo y tus especialidades favoritas para un bufé compartido.
L’événement Soirée La Hotte Aux Jeux Domérat a été mis à jour le 2025-11-08 par Montluçon Tourisme