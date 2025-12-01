Soirée La Hotte Aux Jeux Rue Marcel Cachin Domérat

Soirée La Hotte Aux Jeux

Début : 2025-12-19 19:00:00

2025-12-19

Défiez-vous façon Juste Prix dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année ! Apportez votre plus beau pull moche et vos spécialités préférées pour un buffet partagé.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Challenge yourselves to the warmth of the festive season, Juste Prix style! Bring your best ugly sweater and your favorite specialties for a shared buffet.

German :

Fordern Sie sich in der gemütlichen Atmosphäre der Weihnachtszeit nach dem Juste Prix -Prinzip heraus! Bringen Sie Ihren schönsten hässlichen Pullover und Ihre Lieblingsspezialitäten für ein gemeinsames Buffet mit.

Italiano :

Sfidatevi al Just for Laughs nel calore delle festività! Portate il vostro miglior maglione e le vostre specialità preferite per un buffet condiviso.

Espanol :

¡Rétese al Just for Laughs al calor de las fiestas! Trae tu mejor jersey feo y tus especialidades favoritas para un bufé compartido.

