Soirée La Méga fiesta 80’s – Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar
Soirée La Méga fiesta 80’s – Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar vendredi 10 octobre 2025.
Drôme
Soirée La Méga fiesta 80’s Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 35
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
LA MÉGA FIESTA 80 est beaucoup plus qu’un spectacle. Plongez dans l’univers des Années 80 grâce à nos animations immersives exclusives.
35 EUR.
Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789
Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
LA MÉGA FIESTA 80 is much more than a show. Immerse yourself in the world of the 80s with our exclusive immersive animations.
German :
LA MÉGA FIESTA 80 ist viel mehr als nur eine Show. Tauchen Sie mit unseren exklusiven, immersiven Animationen in die Welt der 80er Jahre ein.
Italiano :
LA MÉGA FIESTA 80 è molto più di un semplice spettacolo. Immergetevi nel mondo degli anni ’80 con le nostre esclusive animazioni immersive.
Espanol :
LA MÉGA FIESTA 80 es mucho más que un espectáculo. Sumérgete en el mundo de los 80 con nuestras exclusivas animaciones inmersivas.
L’événement Soirée La Méga fiesta 80’s Montélimar a été mis à jour le 2024-03-30 par Montélimar Tourisme Agglomération