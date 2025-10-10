Soirée La Méga fiesta 80’s – Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

Soirée La Méga fiesta 80’s – Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar vendredi 10 octobre 2025.

Drôme

Soirée La Méga fiesta 80’s Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 35

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

LA MÉGA FIESTA 80 est beaucoup plus qu’un spectacle. Plongez dans l’univers des Années 80 grâce à nos animations immersives exclusives.

35 EUR.

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

LA MÉGA FIESTA 80 is much more than a show. Immerse yourself in the world of the 80s with our exclusive immersive animations.

German :

LA MÉGA FIESTA 80 ist viel mehr als nur eine Show. Tauchen Sie mit unseren exklusiven, immersiven Animationen in die Welt der 80er Jahre ein.

Italiano :

LA MÉGA FIESTA 80 è molto più di un semplice spettacolo. Immergetevi nel mondo degli anni ’80 con le nostre esclusive animazioni immersive.

Espanol :

LA MÉGA FIESTA 80 es mucho más que un espectáculo. Sumérgete en el mundo de los 80 con nuestras exclusivas animaciones inmersivas.

L’événement Soirée La Méga fiesta 80’s Montélimar a été mis à jour le 2024-03-30 par Montélimar Tourisme Agglomération