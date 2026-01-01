Soirée la nuit des années 90 et 2000 Salle Polyvalente Dompaire

Soirée la nuit des années 90 et 2000

Salle Polyvalente Rue de la Gare Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 22:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Soirée les années 90 et 2000.

Salle polyvalente

Revivez les années 90 & 2000 avec les meilleurs hits RNB, Dance et pop kitsch.

organisé par Platinium Événement en partenariat avec Magnum la radio et Oxygen ouvertures, préparez-vous à une soirée inoubliable qui fera revivre la magie de votre génération. Sortez vos plus belles tenues des années 90/2000 ! Bandanas, jeans baggy, crop tops, survêtements vintage… Tout ce qui évoque l’époque est le bienvenu.

Un bar, un photographe, un coin fumeur, un service de sécurité et un vestiaire à votre disposition payant.

Tenue et esprit correct exigés, l’organisateur se réserve le droit d’entrée.Tout public

18 .

Salle Polyvalente Rue de la Gare Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 26 96 77 93 contact@platinium-evenement.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

90s and 2000s evening.

Salle polyvalente

Relive the 90s & 2000s with the best RNB, Dance and kitsch pop hits.

organized by Platinium Événement in partnership with Magnum la radio and Oxygen ouvertures, get ready for an unforgettable evening that will bring back the magic of your generation. Bring out your best 90s/2000s outfits! Bandanas, baggy jeans, crop tops, vintage tracksuits? Anything that evokes the era is welcome.

A bar, a photographer, a smoking area, security and a checkroom at your disposal for a fee.

The organizer reserves the right of entry.

L’événement Soirée la nuit des années 90 et 2000 Dompaire a été mis à jour le 2025-12-30 par OT MIRECOURT