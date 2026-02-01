Soirée La nuit des livres Harry Potter 2026 Janville-en-Beauce

Soirée La nuit des livres Harry Potter 2026

11 Rue du Maréchal Foch Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée immersive dédiée aux livres Harry Potter, avec jeux, quizz et buffet thématique pour plonger dans le monde des sorciers.

La librairie Une Page à Écrire propose une nouvelle nuit des livres consacrée à l’univers d’Harry Potter. Inspirée de la thématique Amis et ennemis , la soirée invite petits et grands à revivre les rivalités et les amitiés légendaires du monde des sorciers. Jeux, animations, quizz et défis magiques rythmeront le rendez-vous, avec des lots à gagner pour les apprentis sorciers les plus inspirés. Un buffet thématique autour des créatures de la saga viendra compléter l’ambiance conviviale, idéale pour partager ses coups de cœur, échanger entre fans et prolonger la magie des livres. 0 .

11 Rue du Maréchal Foch Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 84 54 48 contact@unepageaecrire.fr

English :

