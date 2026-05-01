Fontanes

Soirée La Palmeraie à Fontanes

Place de la Mairie Fontanes Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le comité des fêtes de Fontanes-Saint Cevet organise la deuxième édition de sa soirée discothèque "La Palmeraie"

Le comité des fêtes de Fontanes-Saint Cevet organise la deuxième édition de sa soirée discothèque "La Palmeraie".

.

Place de la Mairie Fontanes 46230 Lot Occitanie fontanesanimations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival committee of Fontanes-Saint Cevet organizes the second edition of its discotheque evening "La Palmeraie"

L’événement Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot