Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes

Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes

Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 46230 Fontanes

Département : Lot

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 10 10 Général

Fontanes

Soirée La Palmeraie à Fontanes

Place de la Mairie Fontanes Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le comité des fêtes de Fontanes-Saint Cevet organise la deuxième édition de sa soirée discothèque "La Palmeraie"

Le comité des fêtes de Fontanes-Saint Cevet organise la deuxième édition de sa soirée discothèque "La Palmeraie".

  .

Place de la Mairie Fontanes 46230 Lot Occitanie   fontanesanimations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival committee of Fontanes-Saint Cevet organizes the second edition of its discotheque evening "La Palmeraie"

L’événement Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Fontanes (Lot)