Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes
Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes dimanche 31 mai 2026.
Fontanes
Soirée La Palmeraie à Fontanes
Place de la Mairie Fontanes Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le comité des fêtes de Fontanes-Saint Cevet organise la deuxième édition de sa soirée discothèque "La Palmeraie"
Le comité des fêtes de Fontanes-Saint Cevet organise la deuxième édition de sa soirée discothèque "La Palmeraie".
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Place de la Mairie Fontanes 46230 Lot Occitanie fontanesanimations@gmail.com
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English :
The festival committee of Fontanes-Saint Cevet organizes the second edition of its discotheque evening "La Palmeraie"
L’événement Soirée La Palmeraie à Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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