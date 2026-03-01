Soirée la Saint-Pat’Oche Cleurie

Soirée la Saint-Pat’Oche

7 B chemin du Pré Vixot Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Sors tes plus beaux habits verts et viens enchaîner quelques pas sur de la musique irlandaise ! Bière, croque monsieur et serpentine cake t’attendent… Si si, St-Patrick a chassé les serpents de l’île pour les mettre dans un gâteau et ça vaut le détour.Tout public

7 B chemin du Pré Vixot Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 7 67 35 96 90 atelierdesfermenteurs@gmail.com

English :

Get out your greenest clothes and come and dance to some Irish music! Beer, croque monsieur and serpentine cake await you? Yes, St. Patrick chased the snakes off the island to put them in a cake, and it’s well worth the detour.

