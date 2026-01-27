Soirée la Sans Valentin Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Soirée la Sans Valentin

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La sans Valentin débarque au Makeda. Et cette fois, ce ne sont pas les célibataires qui se présentent… ce sont leurs potes.

La soirée sera animée par Jon Onj, en MC pour chauffer la salle et rythmer les pitchs.



Pendant 5 minutes, tu montes sur scène pour pitcher ton/ta pote célibataire avec un PowerPoint créatif, drôle et bienveillant.

L’objectif ? Provoquer des rencontres. Et beaucoup de fous rires. Les participant·es sont sélectionné·es en amont pour garantir une soirée cool, respectueuse et vraiment fun.



DEUX FAÇONS DE PARTICIPER

Pitcher ton/ta pote

Inscription obligatoire (lien en bio)

Profils sélectionnés

10 pitchs max



Venir à la soirée

Pitchs live

Ambiance fun & bienveillante



Que tu viennes pour soutenir, matcher, rire ou juste vivre le spectacle ici, le dating se fait en vrai.



Places limitées

Billetterie ouverte

Candidatures ouvertes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUN6GlLKOaWU0qsN4L9oAoG5cwLF-e4R35yknE59_GPtIpsQ/viewform?usp=header



Jon Onj MC officiel de la soirée



Micro affûté, répartie rapide et sens du timing redoutable.

Jon Onj parle vite, pense encore plus vite, et sait exactement quand faire rire… ou quand mettre un petit silence gênant (juste pour le plaisir).



Spécialiste de l’impro, traducteur officiel des pitchs trop enthousiastes et garant de la bonne vibe, il guide la soirée avec humour, bienveillance et une pointe de chaos maîtrisé. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Valentine’s Day arrives at Makeda. And this time, it’s not the bachelors who show up? it’s their buddies.

