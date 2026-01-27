Soirée la Sans Valentin Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Soirée la Sans Valentin
Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10.99 – 10.99 – 10.99 EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
La sans Valentin débarque au Makeda. Et cette fois, ce ne sont pas les célibataires qui se présentent… ce sont leurs potes.
La soirée sera animée par Jon Onj, en MC pour chauffer la salle et rythmer les pitchs.
Pendant 5 minutes, tu montes sur scène pour pitcher ton/ta pote célibataire avec un PowerPoint créatif, drôle et bienveillant.
L’objectif ? Provoquer des rencontres. Et beaucoup de fous rires. Les participant·es sont sélectionné·es en amont pour garantir une soirée cool, respectueuse et vraiment fun.
DEUX FAÇONS DE PARTICIPER
Pitcher ton/ta pote
Inscription obligatoire (lien en bio)
Profils sélectionnés
10 pitchs max
Venir à la soirée
Pitchs live
Ambiance fun & bienveillante
Que tu viennes pour soutenir, matcher, rire ou juste vivre le spectacle ici, le dating se fait en vrai.
Places limitées
Billetterie ouverte
Candidatures ouvertes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUN6GlLKOaWU0qsN4L9oAoG5cwLF-e4R35yknE59_GPtIpsQ/viewform?usp=header
Jon Onj MC officiel de la soirée
Micro affûté, répartie rapide et sens du timing redoutable.
Jon Onj parle vite, pense encore plus vite, et sait exactement quand faire rire… ou quand mettre un petit silence gênant (juste pour le plaisir).
Spécialiste de l’impro, traducteur officiel des pitchs trop enthousiastes et garant de la bonne vibe, il guide la soirée avec humour, bienveillance et une pointe de chaos maîtrisé. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Valentine’s Day arrives at Makeda. And this time, it’s not the bachelors who show up? it’s their buddies.
