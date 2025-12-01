SOIRÉE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES Saint-Brevin-les-Pins
Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-12-18 19:30:00
fin : 2025-12-18 22:30:00
2025-12-18
Ralentissez un moment avec l’association Respire St Brevin.
SOIRÉE La tête dans les Etoiles, le jeudi 18 décembre de 19H30 à 22H30, aux pins Maison des associations, sur donation libre .
Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10
