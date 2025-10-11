Soirée Lady’s night Dadonville

Soirée Lady’s night Dadonville samedi 11 octobre 2025.

Soirée Lady’s night

Salle des fêtes Dadonville Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Mesdames, préparez-vous à briller ! Soirée Lady’s Night à la salle des fêtes de Dadonville musique, fun et surprises au rendez-vous !

Salle des fêtes Dadonville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 45 50 55

English :

Ladies, get ready to shine! Lady’s Night at Dadonville village hall: music, fun and surprises!

German :

Ladies, machen Sie sich bereit zu glänzen! Lady?s Night in der Festhalle von Dadonville: Musik, Spaß und Überraschungen erwarten Sie!

Italiano :

Signore, preparatevi a brillare! La serata delle signore nella sala del villaggio di Dadonville: musica, divertimento e sorprese!

Espanol :

Señoras, ¡prepárense para brillar! Lady’s Night en la sala de fiestas de Dadonville: ¡música, diversión y sorpresas!

L’événement Soirée Lady’s night Dadonville a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GRAND PITHIVERAIS