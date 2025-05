Soirée lancement SPRAY au Château Labadie – Château Labadie Bégadan, 23 mai 2025 18:30, Bégadan.

Une première dans le Médoc

Un événement convivial et ouvert à tous, mêlant création artistique et innovation viticole.

Ne soirée vous dévoiler en avant-première « Le Spray » une boisson à base de vin légèrement sucrée, finement pétillante aux arômes fruités et légers de citron.

La célébration de la rencontre entre le street art et le terroir autour d’une dégustation festive, des performances artistiques et de belles surprises

Programme de la soirée

Découverte et dégustation d’un nouveau produit

Rencontre des artistes

Création artistique

Visite virtuelle de la maison 1872 (maison d’artistes 9° Concept)

Animations musicales

Projection d’un film d’animation

Présence de food-truck .

Château Labadie 1 Route de Chassereau

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 54 84 53 oceane.soulard@gmail.com

