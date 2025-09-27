Soirée landaise cochon de lait et confit de canard Bias

Soirée landaise cochon de lait et confit de canard Bias samedi 27 septembre 2025.

Soirée landaise cochon de lait et confit de canard

Salle Les Chênes Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Soirée landaise animée par la banda El Pafin Hot’ Band

Menu :

Foie Gras

Cochon de lait à la broche et ses pommes de terre

OU

Confit de canard et ses Frites

Fromage de brebis

Tourtière aux pommes

18 € Réservations à venir

Menu enfant 6 € Confit Frites Glace .

Salle Les Chênes Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedebias@gmail.com

English : Soirée landaise cochon de lait et confit de canard

German : Soirée landaise cochon de lait et confit de canard

Italiano :

Espanol : Soirée landaise cochon de lait et confit de canard

L’événement Soirée landaise cochon de lait et confit de canard Bias a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Mimizan