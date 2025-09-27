Soirée landaise cochon de lait et confit de canard Bias
Soirée landaise cochon de lait et confit de canard Bias samedi 27 septembre 2025.
Soirée landaise cochon de lait et confit de canard
Salle Les Chênes Bias Landes
2025-09-27
Soirée landaise animée par la banda El Pafin Hot’ Band
Menu :
Foie Gras
Cochon de lait à la broche et ses pommes de terre
OU
Confit de canard et ses Frites
Fromage de brebis
Tourtière aux pommes
18 € Réservations à venir
Menu enfant 6 € Confit Frites Glace .
Salle Les Chênes Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedebias@gmail.com
