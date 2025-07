Soirée landaise NISTOS Nistos

Soirée landaise NISTOS Nistos vendredi 1 août 2025.

Soirée landaise

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Soirée landaise avec au menu aiguillettes de canard à la plancha & ses légumes de saison. Sans oublier le pastis landais !

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

English :

An evening of Landaise cuisine, featuring duck aiguillettes a la plancha and seasonal vegetables. And don’t forget the Landais pastis!

German :

Landaise-Abend mit folgendem Menü: Entennadeln auf der Plancha & Gemüse der Saison. Und nicht zu vergessen: der Pastis landais!

Italiano :

Una serata all’insegna della cucina landaise, con aiguillettes d’anatra a la plancha e verdure di stagione. E non dimenticate il pastis delle Landes!

Espanol :

Una velada de cocina landesa, con aiguillettes de pato a la plancha y verduras de temporada. ¡Y no se olvide del pastis de las Landas!

L’événement Soirée landaise Nistos a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65