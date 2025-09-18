Soirée Langues Anglais Espagnol Rue Lorois Pontivy

Rue Lorois La Cantine des Halles Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-18 19:30:00

fin : 2025-09-18 21:30:00

2025-09-18

Une fois par mois, venez parler espagnol, anglais et japonais avec des natifs et des natives dans une ambiance conviviale. Apportez à grignoter pour l’apéro partagé et immergez-vous dans une ambiance internationale, quel que soit votre niveau de langue. .

