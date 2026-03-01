Soirée : L’artisanat sauvera-t-il nos centre-villes ? Maison des Autres Modes Paris

En ce mois de mars dédié à l’empouvoirement au féminin, Gwenolyne Favriau fondatrice de la marque de lingerie et beachwear fabriquée à Paris, La Partisienne, animera une nouvelle table ronde entourée d’artisanes talentueuses qui nous partagerons leurs expériences, leurs doutes et leurs succès.

Sera notamment invitée la fondatrice de la marque YayaKnits qui met un point d’honneur à la création d’un petit vestiaire tricoté main.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quand ? 11 mars 2026 de 18h30 à 20h30

Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris

Événement gratuit sur inscription !

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mardi 17 mars 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

