Soirée lasagne Évaux-les-Bains

Soirée lasagne

Salle la source Évaux-les-Bains Creuse

Soirée lasagne organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique Léo Lagrange.

Menu apéritif offert cornet de jambon oeuf dur lasagne salade tiramisu café

Planche apéro .

Salle la source Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 73 12 03

