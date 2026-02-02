Soirée lasagne Évaux-les-Bains
Soirée lasagne Évaux-les-Bains samedi 28 février 2026.
Soirée lasagne
Salle la source Évaux-les-Bains Creuse
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée lasagne organisée par l’association des parents d’élèves de l’école publique Léo Lagrange.
Menu apéritif offert cornet de jambon oeuf dur lasagne salade tiramisu café
Planche apéro .
Salle la source Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 73 12 03
English : Soirée lasagne
