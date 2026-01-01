Soirée Laser Game BD Bibliothèque de la BD Angoulême

Soirée Laser Game BD

Bibliothèque de la BD 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Quand les lumières baissent, la partie commence… Affrontez-vous lors d’un laser game au cœur de la bibliothèque, avec un passage exceptionnel par la réserve, et un quiz BD pour départager les meilleurs !

English :

When the lights go down, the game begins? Compete in a laser game in the heart of the library, with an exceptional passage through the reserves, and a comic book quiz to decide the best teams!

