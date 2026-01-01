Soirée Laser Game BD Bibliothèque de la BD Angoulême
Soirée Laser Game BD Bibliothèque de la BD Angoulême vendredi 23 janvier 2026.
Soirée Laser Game BD
Bibliothèque de la BD 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Quand les lumières baissent, la partie commence… Affrontez-vous lors d’un laser game au cœur de la bibliothèque, avec un passage exceptionnel par la réserve, et un quiz BD pour départager les meilleurs !
.
Bibliothèque de la BD 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When the lights go down, the game begins? Compete in a laser game in the heart of the library, with an exceptional passage through the reserves, and a comic book quiz to decide the best teams!
L’événement Soirée Laser Game BD Angoulême a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême