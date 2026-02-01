Soirée laser game Gymnase Robert Celerier (à côté du Collège Rachel Salmona) Le Tréport
Soirée laser game Gymnase Robert Celerier (à côté du Collège Rachel Salmona) Le Tréport jeudi 19 février 2026.
Gymnase Robert Celerier (à côté du Collège Rachel Salmona) Avenue des Albatros Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-19 20:00:00
fin : 2026-02-19 21:00:00
2026-02-19
8€ par personne pour une partie de 10 minutes.
Sans réservation A partir de 6 ans. .
Gymnase Robert Celerier (à côté du Collège Rachel Salmona) Avenue des Albatros Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie
