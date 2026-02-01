Soirée laser game Gymnase Robert Celerier (à côté du Collège Rachel Salmona) Le Tréport

Soirée laser game

Gymnase Robert Celerier (à côté du Collège Rachel Salmona) Avenue des Albatros Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19 21:00:00

Date(s) :

2026-02-19

8€ par personne pour une partie de 10 minutes.

Sans réservation A partir de 6 ans. .

+33 2 27 28 06 50

