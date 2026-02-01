SOIRÉE LATIN BOILER FOOD Cave Gustumo Torreilles
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 – 45
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 21:00:00
2026-02-20
Gustumo ouvre les portes de la cave à Torreilles pour un voyage culinaire en Amérique du Sud, une soirée gourmande et conviviale autour d’accords mets & vins.
Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55 contact@gustumo.com
English :
Gustumo opens the doors of its cellar in Torreilles for a culinary voyage to South America, a convivial evening of food and wine pairings.
