SOIRÉE LATIN BOILER FOOD Cave Gustumo Torreilles

SOIRÉE LATIN BOILER FOOD

Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 21:00:00

2026-02-20

Gustumo ouvre les portes de la cave à Torreilles pour un voyage culinaire en Amérique du Sud, une soirée gourmande et conviviale autour d’accords mets & vins.

Cave Gustumo 1 Rue des Écoles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55 contact@gustumo.com

English :

Gustumo opens the doors of its cellar in Torreilles for a culinary voyage to South America, a convivial evening of food and wine pairings.

