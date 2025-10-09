Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer
Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer jeudi 9 octobre 2025.
Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes
Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h. route de Méjanes Le Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Soirée Latina à la Bergerie de Méjanes.
Soirée Latina avec le groupe Ruben Paz Trio.
Apéro, cocktails, dîner et piste de danse. .
route de Méjanes Le Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65 contact@mejanes-camargue.fr
English :
Latina evening at the Bergerie de Méjanes.
German :
Latina-Abend in der Bergerie de Méjanes.
Italiano :
Serata latina alla Bergerie de Méjanes.
Espanol :
Velada latina en la Bergerie de Méjanes.
