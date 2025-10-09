Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer jeudi 9 octobre 2025.

Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h. route de Méjanes Le Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Soirée Latina à la Bergerie de Méjanes.

Soirée Latina avec le groupe Ruben Paz Trio.

Apéro, cocktails, dîner et piste de danse. .

route de Méjanes Le Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65 contact@mejanes-camargue.fr

English :

Latina evening at the Bergerie de Méjanes.

German :

Latina-Abend in der Bergerie de Méjanes.

Italiano :

Serata latina alla Bergerie de Méjanes.

Espanol :

Velada latina en la Bergerie de Méjanes.

L’événement Soirée Latina à la Bergerie du Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer