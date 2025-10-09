Soirée latina au Domaine de Méjanes Route de Méjanes Arles

Soirée latina au Domaine de Méjanes Route de Méjanes Arles jeudi 9 octobre 2025.

Soirée latina au Domaine de Méjanes

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 18h. Route de Méjanes Bergerie de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Profitez d’une soirée latina à la Bergerie de Méjanes en Camargue, le jeudi 9 octobre à partir de 19h !

Au programme de cette soirée cubaine

18h Ouverture de l’événement, avec la projection du film documentaire De la Camargue à la Camargue d’Alain Sabatier et de Cuba Coopération France. En présence de l’Ambassadeur de Cuba, Otto Vaillant Frias. Suivi de la signature d’une convention de partenariat entre les Réserves de Biosphère de l’Unesco de Camargue et de la Cienaga de Zapata (Cuba).

À partir de 19h Concert exceptionnel du groupe Ruben Paz Trio. Apéritif et cocktails cubains, dîner (plats à la carte et suggestion du jour) et piste de danse.



Sur réservation auprès de la Bergerie de Méjanes. .

Route de Méjanes Bergerie de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65 contact@mejanes-camargue.fr

English :

Enjoy a Latina evening at the Bergerie de Méjanes in Camargue, on Thursday October 9th from 7pm!

German :

Genießen Sie einen Latina-Abend in der Bergerie de Méjanes in der Camargue am Donnerstag, den 9. Oktober ab 19 Uhr!

Italiano :

Godetevi una serata latina alla Bergerie de Méjanes, in Camargue, giovedì 9 ottobre dalle 19.00!

Espanol :

Disfrute de una velada latina en la Bergerie de Méjanes, en Camarga, el jueves 9 de octubre a partir de las 19.00 horas.

L’événement Soirée latina au Domaine de Méjanes Arles a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme d’Arles