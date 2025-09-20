Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre Domaine NAUMAD 5 Les perriaux Champignelles
Début : 2025-09-20 19:00:00
Soirée Latina Samedi 20 Septembre au Domaine Naumad
On se retrouve au Domaine Naumad pour une soirée 100 % latina, animée par Sébastien Massaro & Co.
19h00 Ouverture des portes
20h00 Cours de Cha-Cha (accessible à tous, même si tu n’as jamais dansé)
21h00 Soirée dansante Salsa, Bachata, Kizomba, Merengue et plus
Grande salle de danse de 200 m² pour profiter d’un vrai espace de danse
Terrasse ouverte pour te poser, discuter et profiter de l’ambiance
Bar et restauration sur place (panini, croques, toasts…)
Entrée gratuite
Domaine Naumad 5 Les Perriaux, 89350 Champignelles
Une soirée simple, chill et bien organisée tu viens, tu apprends un pas de plus, tu danses si tu veux, tu te poses quand tu veux. Pas besoin de venir en couple, juste de venir passer un bon moment. .
Domaine NAUMAD 5 Les perriaux 5 Les Perriaux(Château) Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 info@naumad.fr
