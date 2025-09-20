Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre Domaine NAUMAD 5 Les perriaux Champignelles

Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre Domaine NAUMAD 5 Les perriaux Champignelles samedi 20 septembre 2025.

Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre

Domaine NAUMAD 5 Les perriaux 5 Les Perriaux(Château) Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Soirée Latina Samedi 20 Septembre au Domaine Naumad

On se retrouve au Domaine Naumad pour une soirée 100 % latina, animée par Sébastien Massaro & Co.

19h00 Ouverture des portes
20h00 Cours de Cha-Cha (accessible à tous, même si tu n’as jamais dansé)
21h00 Soirée dansante Salsa, Bachata, Kizomba, Merengue et plus

Grande salle de danse de 200 m² pour profiter d’un vrai espace de danse
Terrasse ouverte pour te poser, discuter et profiter de l’ambiance
Bar et restauration sur place (panini, croques, toasts…)

Entrée gratuite

Domaine Naumad 5 Les Perriaux, 89350 Champignelles

Une soirée simple, chill et bien organisée tu viens, tu apprends un pas de plus, tu danses si tu veux, tu te poses quand tu veux. Pas besoin de venir en couple, juste de venir passer un bon moment.   .

Domaine NAUMAD 5 Les perriaux 5 Les Perriaux(Château) Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19  info@naumad.fr

English : Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre

German : Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Latina au Domaine NAUMAD Samedi 20 septembre Champignelles a été mis à jour le 2025-09-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !