Soirée Latina NAUMAD Champignelles

NAUMAD 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Gratuit
Début : 2025-08-22 19:00:00
fin : 2025-08-22
2025-08-22
Soirée Latina Vendredi 8 août au Domaine Naumad
Un vent chaud souffle sur Champignelles… Viens danser, rire et profiter d’une soirée 100% ambiance latina, animée par Sébastien Massaro & co !
19h00 Ouverture des portes
20h00 Cours de salsa (tous niveaux)
21h00 Soirée dansante Salsa, Bachata, Merengue
En extérieur ou en intérieur selon la météo
Bar sur place softs, bières, vins, cocktails
Entrée libre .
NAUMAD 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 naumad.champignelles@gmail.com
