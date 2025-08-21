Soirée latina (parc Couttet) Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
Soirée latina (parc Couttet) Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc jeudi 21 août 2025.
Soirée latina (parc Couttet)
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : Jeudi 2025-08-21 18:00:00
fin : 2025-08-21 02:00:00
2025-08-21
Soirée latina dans le parc Couttet
Entrée libre
18h30 (Parc Couttet) = cours de danses latines avec Luz
20h (Parc Couttet) = concert de salsa avec Calle Sonora (11 musiciens sur scène)
22h30 (dans la Maison des Artistes) Dj Cbass
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78 administration@maisondesartistes-chamonix.com
English :
Latina evening in Couttet Park
Free admission
6.30pm (Parc Couttet) = Latin dance class with Luz
8pm (Parc Couttet) = salsa concert with Calle Sonora (11 musicians on stage)
10:30pm (in the Maison des Artistes) Dj Cbass
German :
Latina-Abend im Park Couttet
Freier Eintritt
18.30 Uhr (Parc Couttet) = Kurs für lateinamerikanische Tänze mit Luz
20h (Parc Couttet) = Salsa-Konzert mit Calle Sonora (11 Musiker auf der Bühne)
22.30 Uhr (im Maison des Artistes) Dj Cbass
Italiano :
Serata latina nel Parco Couttet
Ingresso libero
ore 18.30 (Parco Couttet) = lezione di ballo latino con Luz
ore 20.00 (Parco Couttet) = concerto di salsa con i Calle Sonora (11 musicisti sul palco)
ore 22.30 (nella Maison des Artistes) Dj Cbass
Espanol :
Noche Latina en el Parque Couttet
Entrada gratuita
18.30 h (Parque Couttet) = clase de baile latino con Luz
20.00 h (Parque Couttet) = concierto de salsa con Calle Sonora (11 músicos en el escenario)
22.30 h (en la Maison des Artistes) Dj Cbass
