SOIREE LATINE ET CARIBEENNE Valras-Plage vendredi 25 juillet 2025.

176 Avenue du Casino Valras-Plage Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Soirée latine & caribéenne ! Ambiance festive, initiation salsa & bachata, puis soirée dansante. Places limitées, réservation obligatoire. Restauration sur place.

Rejoins-nous pour une soirée latine & caribéenne pleine d’énergie ! Découvre les bases de la salsa et de la bachata lors d’une initiation conviviale, puis profite d’une soirée dansante rythmée. Ambiance chaleureuse garantie ! Les places sont limitées, la réservation est obligatoire. Restauration disponible sur place. Viens seul(e) ou entre amis pour un moment inoubliable ! .

176 Avenue du Casino Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 6 13 26 46 22

English :

Latin & Caribbean evening! Festive atmosphere, salsa & bachata initiation, followed by dancing. Places limited, booking essential. Catering on site.

German :

Lateinamerikanischer & karibischer Abend! Festliche Atmosphäre, Einführung in Salsa & Bachata, dann Tanzabend. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Serata latina e caraibica! Atmosfera festosa, iniziazione alla salsa e alla bachata, seguita da balli. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Catering in loco.

Espanol :

Noche latina y caribeña Ambiente festivo, iniciación a la salsa y la bachata, seguida de baile. Plazas limitadas, imprescindible reservar. Catering in situ.

