Soirée Latino Château Pergo Allex

Soirée ambiancée par l’asso Alzur sur des rythmes qui vous feront voyager, direction América Latina… un moment pour danser et s’évader !
Château Pergo Association Le PeRgo Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes allo@lepergo.org
English :
The Alzur association sets the mood with rhythms that will take you on a journey to América Latina… a time for dancing and escapism!
German :
Ein Abend, der von der Organisation Alzur mit Rhythmen umrahmt wird, die Sie auf eine Reise in Richtung America Latina mitnehmen werden… ein Moment zum Tanzen und Abschalten!
Italiano :
L’associazione Alzur animerà la festa con ritmi che vi porteranno in un viaggio in America Latina… un momento di ballo e di evasione!
Espanol :
La asociación Alzur animará la fiesta con ritmos que te llevarán de viaje a América Latina… ¡un momento para bailar y evadirse!
L’événement Soirée Latino Allex a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme