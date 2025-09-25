Soirée Latino Château Pergo Allex

Soirée Latino Château Pergo Allex jeudi 25 septembre 2025.

Soirée Latino

Château Pergo Association Le PeRgo Allex Drôme

Début : 2025-09-25 19:00:00

fin : 2025-09-25 23:30:00

2025-09-25

Soirée ambiancée par l’asso Alzur sur des rythmes qui vous feront voyager, direction América Latina… un moment pour danser et s’évader !

Château Pergo Association Le PeRgo Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes allo@lepergo.org

English :

The Alzur association sets the mood with rhythms that will take you on a journey to América Latina… a time for dancing and escapism!

German :

Ein Abend, der von der Organisation Alzur mit Rhythmen umrahmt wird, die Sie auf eine Reise in Richtung America Latina mitnehmen werden… ein Moment zum Tanzen und Abschalten!

Italiano :

L’associazione Alzur animerà la festa con ritmi che vi porteranno in un viaggio in America Latina… un momento di ballo e di evasione!

Espanol :

La asociación Alzur animará la fiesta con ritmos que te llevarán de viaje a América Latina… ¡un momento para bailar y evadirse!

L’événement Soirée Latino Allex a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme