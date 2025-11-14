Soirée Latino avec live + DJs latin mix salsa, cumbia, reggaeton à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Vendredi 14 novembre, 20h00 Entrée Libre

RDV ce vendredi 14 novembre au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !

Vendredi 14 novembre SOIREE LATINO de 20h à l’aube avec live salsa et clubbing latin mix pour vous faire voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay… Todo el sabor latino en Paris !!

A GOZAR AMIGOS !! ☀️ ✨

SOIREE LATINO avec LOS GUAJIROS

FIESTA LATINA LIVE ET DJS A PARIS 11

#cumbia #reggaeton #afrolatin #salsa

#bachata #merengue #caribbean

14 NOV. ◆ PUNK PARADISE (Paris 11)

20H – 5H ◆ gratuit av. 23h – 10€ après

44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris

★ LOS GUAJIROS (Salsa Dura Live) ★

Groupe de salsa dura parisien issu de l’atelier de Franklin Lozada, Los Guajiros vous attendent pour danser en plein air sur les rythmes latins : bal salsa, merengue, cha cha, cumbia y mucho mas !!

► [https://www.facebook.com/losguajirossalsa](https://www.facebook.com/losguajirossalsa)

⎃ ⎃ ⎃ APRES LE LIVE JUSQU’A L’AUBE ⎃ ⎃ ⎃

Clubbing Latin & Tropical vibes avec DJ CUCURUCHO et amigos

para bailar hasta el amanecer !!

DJ CUCURUCHO

(Latino/Caraïbes/Afro/Brazil)

DJ DAVIBE

(Reggaeton & Urban Tropical)

GROOVALIZACION DJs

(Latino mix/Afro-Caribbean)

◆ PAF : gratuit av. 23h – 10€ après ◆

Pass all night live & clubbing 8€ + frais

█ INFOS PRATIQUES

VEND. 14 NOV.

20H // ENTREE LIBRE

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

