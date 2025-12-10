Soirée Latino avec live + DJs latin mix salsa, cumbia, reggaeton à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 13 décembre, 20h00 10/12€

Samedi 13 décembre SOIREE LATINO à Paris 11 de 20h à l’aube avec live et clubbing latin/tropical vibes pour vous faire voyager en Amérique Latine avec Todo el sabor latino en Paris !!

Hola amigos!! Samedi 13 décembre SOIREE LATINO à Paris 11 de 20h à l’aube avec live et clubbing latin/tropical vibes pour vous faire voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay… Todo el sabor latino en Paris !! A GOZAR AMIGOS !! ☀️ ✨

SOIREE LATINO avec LAU GOMEZ

FIESTA LATINA/TROPICAL LIVE ET DJS A PARIS 11

#cumbia #reggaeton #afrolatin #salsa #merengue #caribe

13 DEC. ◆ PUNK PARADISE (Paris 11) ◆20H-5H

◆ live+DJs : 10/12€ – clubbing 10€ après 23h ◆

adresse : 44 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11

★ LAU GOMEZ ★

Colombie/chanson latino/afro/world

[https://www.laugomezartist.com](https://www.laugomezartist.com)

La chanteuse et compositrice colombienne Las Gomez vous invite à son prochain concert remplie de chaleur pour chauffer les coeurs et les âmes.

Accompagnez-nous dans LE VOL DE ZINDURI, le vol du colibri, à travers des melodies latino-americaines, africaines et jazzy passant par ces traversées qui ont donné vie à ma musique et à mon univers lumineux qui vous accueille avec joie et bienveillance.

Elle sera accompagnée de ses amis musiciens, Andrés Brisson à la guitare, Junior à la Basse et Samito à la Batterie, venez passer une belle soirée festif, convivial et poétique avec nous. Nous serons quatre à cet occasion pour vous ramener le soleil dans ce temps hivernale !

Listen :

► [https://laugomeza.bandcamp.com/album/el-vuelo-de-zinduri-la-eclosion](https://laugomeza.bandcamp.com/album/el-vuelo-de-zinduri-la-eclosion)

► [https://open.spotify.com/intl-pt/album/1chhgEblLxxKIOEypAGeeV](https://open.spotify.com/intl-pt/album/1chhgEblLxxKIOEypAGeeV)

Watch :

► [https://www.youtube.com/@LauGomezArtist](https://www.youtube.com/@LauGomezArtist)

Follow :

► [https://www.facebook.com/LauGomezArtist](https://www.facebook.com/LauGomezArtist)

► [https://www.instagram.com/laugomezartist](https://www.instagram.com/laugomezartist)

⎃ ⎃ ⎃ APRES LE LIVE JUSQU’A L’AUBE ⎃ ⎃ ⎃

Clubbing Latin & Tropical vibes avec DJ CUCURUCHO et amigos

para bailar hasta el amanecer !!

DJ CUCURUCHO

(Latino/Caraïbes/Afro/Brazil)

DJ DAVIBE

(Reggaeton & Urban Tropical)

GROOVALIZACION DJs

(Latino mix/Afro-Caribbean)

PAF : 10/12€ live + clubbing // 10€ clubbing après 23h

[https://my.weezevent.com/el-vuelo-de-zinduri-lau-gomez-quartet](https://my.weezevent.com/el-vuelo-de-zinduri-lau-gomez-quartet)

█ INFOS PRATIQUES

SAM. 13 DEC.

20H-5H

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

https://my.weezevent.com/el-vuelo-de-zinduri-lau-gomez-quartet

