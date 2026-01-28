Soirée Latino avec live salsa et DJs à Paris 11 !! Punk Paradise Paris Samedi 31 janvier, 20h00 5€

Rendez-vous ce samedi 31 janvier au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !!

Samedi 31 janvier SOIREE LATINO de 20h à l’aube avec live salsa et clubbing latin mix pour vous faire voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay… Todo el sabor latino en Paris !!

A GOZAR AMIGOS !! ☀️ ✨

SOIREE LATINO avec LOS GUAJIROS

FIESTA LATINA LIVE ET DJS A PARIS 11

#cumbia #reggaeton #afrolatin #salsa

#bachata #merengue #caribbean

31 JAN. ◆ PUNK PARADISE (Paris 11)

20H – 5H ◆ 5€ av. 23h – 10€ après

44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris

★ LOS GUAJIROS (Salsa Dura Live) ★

Groupe de salsa dura parisien issu de l’atelier de Franklin Lozada, Los Guajiros vous attendent pour danser en plein air sur les rythmes latins : bal salsa, merengue, cha cha, cumbia y mucho mas !!

► [https://www.facebook.com/losguajirossalsa](https://www.facebook.com/losguajirossalsa)

⎃ ⎃ ⎃ APRES LE LIVE JUSQU’A L’AUBE ⎃ ⎃ ⎃

Clubbing Latin & Tropical vibes avec DJ CUCURUCHO et amigos

para bailar hasta el amanecer !!

DJ CUCURUCHO

(Latino/Caraïbes/Afro/Brazil)

DJ DAVIBE

(Reggaeton & Urban Tropical)

GROOVALIZACION DJs

(Latino mix/Afro-Caribbean)

PAF : 5€ av. 23h – 10€ après

█ INFOS PRATIQUES

SAM. 31 JAN.

20H // 5€

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T23:59:00.000+01:00

https://shotgun.live/en/events/los-guajiros

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



