Soirée Latino avec live salsa (gratuit) et Clubbing latino/tropical à Paris 11 !! Punk Paradise Paris

Rendez-vous ce samedi 28 février au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !
Samedi 28 février SOIREE LATINO de 20h à l’aube avec live salsa et clubbing latin mix pour vous faire voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay… Todo el sabor latino en Paris !!
A GOZAR AMIGOS !! ☀️ ✨
SOIREE LATINO avec GRUPO CALENTAO
FIESTA LATINA LIVE ET DJS A PARIS 11
28 FEV ◆ PUNK PARADISE (Paris 11)
20H – 5H ◆ Gratuit av. 23h – 10€ après
44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris
★ GRUPO CALENTAO (Salsa Live) ★
► [https://www.instagram.com/grupocalentao](https://www.instagram.com/grupocalentao)
⎃ ⎃ ⎃ APRES LE LIVE JUSQU’A L’AUBE ⎃ ⎃ ⎃
Clubbing Latin & Tropical vibes avec DJ CUCURUCHO
et amigos para bailar hasta el amanecer !!
DJ CUCURUCHO
(Latino/Caraïbes/Afro/Brazil)
DJ DAVIBE
(Reggaeton & Urban Tropical)
GROOVALIZACION DJs
(Latino mix/Afro-Caribbean)
PAF : gratuit av. 23h – 10€ après
█ INFOS PRATIQUES
SAM. 28 FEV. 20H
Punk Paradise
44 rue de la Folie-Méricourt
75011 – Paris
Ⓜ️ Parmentier
Ⓜ️ Oberkampf
Ⓜ️ St Ambroise
