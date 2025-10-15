Soirée Latino

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Que vous soyez danseurs ou juste là pour vous amuser, cette soirée est faite pour vous !

Patinez sur de la musique latine endiablée (Rumba, kizomba, bachata, salsa), dégustez de succulents tapas/guacamoles avec sa sangria (sans alcool) et voyagez de la Havane à Buenos Aires !

Venez avec des tenues colorées !

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Restauration sur place (tapas/guacamoles, sangria sans alcool, desserts).

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Whether you’re a dancer or just here to have fun, this is the evening for you!

German :

Ob Sie nun tanzen oder einfach nur da sind, um sich zu amüsieren, dieser Abend ist für Sie gemacht!

Italiano :

Che siate ballerini o semplicemente amanti del divertimento, questa è la serata che fa per voi!

Espanol :

Tanto si eres bailarín como si sólo vienes a divertirte, ¡ésta es tu noche!

L’événement Soirée Latino Colmar a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme de Colmar